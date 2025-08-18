Трамп пошутил об отмене президентских выборов в США по примеру Зеленского
Владимир Зеленский. Обложка © Х / White House
Владимир Зеленский допустил возможность проведения выборов на Украине, но подчеркнул необходимость создания безопасных условий для голосования. Данное заявление он сделал во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.
«Я открыт к проведению выборов. Но для этого нужна безопасность», — отметил экс-комик, говоря с журналистами.
Трамп же в шутливой форме решил прокомментировать это смелое заявление. Он предположил, что может воспользоваться подобной логикой в будущем через три года, то есть отменить выборы из-за военного конфликта.
«Вы утверждаете, что война делает выборы невозможными. Позвольте мне заметить, что если через три с половиной года мы вдруг окажемся в состоянии войны, выборы тоже придётся отменить», — заявил Трамп, вызвав смех у присутствующих.
Ранее Трамп заявил, что сегодня будет либо соглашение по Украине, либо нет. По его словам, если нет, то поддержка Киева со стороны Вашингтона прекращается. Кроме того, американский лидер выразил уверенность в возможности провести трёхстороннюю встречу с Путиным и Зеленским.