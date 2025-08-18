Зеленский не смог ответить на вопрос о территориальных уступках

Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом не смог ответить на вопрос о территориальных уступках. Когда экс-комика спросили о Крыме и Донбассе, тот стал отвечать размытыми и общими фразами.

«Я думаю, мы показали, что мы — сильный народ, и мы поддержали идею Соединённых Штатов и личную помощь президента Трампа, чтобы остановить эту войну, чтобы завершить её дипломатическим путём. И мы готовы к трёхстороннему формату», — уклончиво ответил Зеленский.