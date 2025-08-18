Мессенджер MAX
18 августа, 18:01

Зеленский не смог ответить на вопрос о территориальных уступках

Обложка © Х / White House

Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом не смог ответить на вопрос о территориальных уступках. Когда экс-комика спросили о Крыме и Донбассе, тот стал отвечать размытыми и общими фразами.

«Я думаю, мы показали, что мы — сильный народ, и мы поддержали идею Соединённых Штатов и личную помощь президента Трампа, чтобы остановить эту войну, чтобы завершить её дипломатическим путём. И мы готовы к трёхстороннему формату», — уклончиво ответил Зеленский.

Стало известно о готовности Украины признать контроль России над новыми регионами
Напомним, что перед встречей в Белом доме Зеленский назвал невозможным передачу территорий России. Экс-комик подчеркнул, что это запрещено конституцией Украины. Он также заявил, что готов обсуждать этот вопрос только на трёхсторонней встрече с Владимиром Путиным. При этом, Трамп перед встречей с Зеленским исключил возврат Крыма Украине и её членство в НАТО.

Полина Никифорова
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
