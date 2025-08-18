Стало известно о готовности Украины признать контроль России над новыми регионами

Киев может обсудить признание фактического контроля российских войск над новыми территориями, но не намерен юридически закреплять их за РФ. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники среди европейских и украинских чиновников.

«Украина готова рассмотреть вопрос о признании фактического контроля России, (...) но не готова предоставлять России юридическое признание этих территорий», — отмечается в публикации.