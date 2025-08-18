Стало известно о готовности Украины признать контроль России над новыми регионами
Киев может обсудить признание фактического контроля российских войск над новыми территориями, но не намерен юридически закреплять их за РФ. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники среди европейских и украинских чиновников.
«Украина готова рассмотреть вопрос о признании фактического контроля России, (...) но не готова предоставлять России юридическое признание этих территорий», — отмечается в публикации.
Напомним, что Владимир Зеленский заявил о невозможности отдать территории России перед своими переговорами в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом. Экс-комик подчеркнул, что готов обсуждать территориальный вопрос только на трёхсторонней встрече с участием американского лидера и президента РФ Владимира Путина. Он аргументировал свою позицию тем, что Конституция Украины не позволяет сделать этого.