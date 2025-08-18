Хитрый план: Рада захотела изменить границы Украины, чтобы не отдавать России весь Донбасс
Мосийчук: В Раду внесут закон об изменении границ, чтобы не отдавать РФ территории
Депутат Верховной рады Анна Скороход намерена внести законопроект, который изменит границы Украины. Как передает экс-нардеп Игорь Мосийчук в своём Telegram-канале, данная инициатива призвана не допустить перехода Славянска и Краматорска под контроль России.
«Нужно изменить границы областей так, чтобы Славянск, Краматорск и другие населённые пункты Донбасса перешли в Днепропетровскую и Харьковскую области. <...> И ничего никому не нужно [будет] отдавать», — написал Мосийчук.
Он отметил, что Скороход уже занимается оформлением соответствующей инициативы.
Напомним, что одним из пунктов повестки дня на переговорах американского президента с Владимиром Зеленским будет обмен территориями между Россией и Украиной. Напомним, Дональд Трамп собирается принять экс-комика сегодня в 20:15 по Москве. На эту беседу отведены лишь 45 минут, после чего у американского лидера будет встреча с европейскими политиками, а уже в 22:00 начнутся переговоры с участием главы киевского режима и лидеров ЕС. Со стороны Штатов также будут участвовать вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф.