Трамп заявил, что позвонит Путину после встреч с Зеленским и лидерами ЕС

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным после завершения встреч с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Глава Белого дома подчеркнул, что планирует проинформировать российского президента об итогах дипломатических переговоров.

«У нас будет телефонный звонок сразу после сегодняшних встреч. <...> Он [Путин] ожидает моего звонка, когда мы завершим эту встречу», — сказал Трамп в ответ на вопрос журналистов.