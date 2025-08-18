Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Регион
18 августа, 18:03

Трамп заявил, что позвонит Путину после встреч с Зеленским и лидерами ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным после завершения встреч с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Глава Белого дома подчеркнул, что планирует проинформировать российского президента об итогах дипломатических переговоров.

«У нас будет телефонный звонок сразу после сегодняшних встреч. <...> Он [Путин] ожидает моего звонка, когда мы завершим эту встречу», — сказал Трамп в ответ на вопрос журналистов.

Трамп: Мирная сделка по Украине возможна без предварительного прекращения огня

Напомним, что сегодня Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Если встреча пройдёт успешно, то уже 22 августа американский президент планирует устроить трёхсторонний саммит с представителями российской и украинской сторон.

Полина Никифорова
