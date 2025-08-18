Мессенджер MAX
18 августа, 17:57

Трамп: Мирная сделка по Украине возможна без предварительного прекращения огня

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что для достижения мирного соглашения по Украине не обязательно сначала добиваться прекращения огня. По его словам, процесс переговоров и заключение сделки возможны даже при продолжающихся боевых действиях.

«Я не думаю, что нужно прекращение огня. Но мы можем работать над сделкой, пока они [стороны конфликта] воюют», — сказал американский лидер, выступая перед журналистами в Белом доме.

Стало известно о планах Стармера поддержать сделку по Украине без прекращения огня

Ранее Трамп заявил, что сегодня будет либо соглашение по Украине, либо нет. По его словам, если нет, то поддержка Киева со стороны Вашингтона прекращается. Кроме того, американский лидер выразил уверенность в возможности провести трёхстороннюю встречу с Путиным и Зеленским.

