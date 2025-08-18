Трамп: Мирная сделка по Украине возможна без предварительного прекращения огня

Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что для достижения мирного соглашения по Украине не обязательно сначала добиваться прекращения огня. По его словам, процесс переговоров и заключение сделки возможны даже при продолжающихся боевых действиях.

«Я не думаю, что нужно прекращение огня. Но мы можем работать над сделкой, пока они [стороны конфликта] воюют», — сказал американский лидер, выступая перед журналистами в Белом доме.