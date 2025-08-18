Стало известно о планах Стармера поддержать сделку по Украине без прекращения огня
The Guardian: Стармер поддерживает сделку по Украине без прекращения огня
Владимир Зеленский и Кир Стармер. Обложка © ТАСС / AP
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поддержал заключения соглашения по Украине, которое не будет требовать предварительного прекращения огня. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на пресс-секретаря Даунинг-стрит.
Представитель британского премьера заявил, что Лондон поддержит мирное соглашение, которое обеспечит долгосрочный мир и будет подкреплено гарантиями безопасности. При этом он подчеркнул, что определение границ Украины является прерогативой Киева в рамках переговорного процесса.
Стоит отметить, что подобный подход разделяют президентв России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. В то же время Владимир Зеленский настаивает на обратном порядке: сначала перемирие, а затем уже обсуждение мирного урегулирования.
Напомним, что сегодня в 20:15 по московскому времени состоится встреча Трампа с Зеленским, после чего начнутся переговоры с европейскими лидерами в 22:00. На разговор хозяина Белого дома и главаря киевского режима отведено всего 45 минут. Несмотря на это, в Госдуме заявили, что переговоры вряд ли принесут украинскому лидеру какой-то положительный результат.