Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
17 августа, 19:00

«Коалиция желающих» заявила о готовности ввести войска на Украину

Коалиция желающих собирается направить силы на Украину по завершении конфликта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

«Коалиция желающих» готова развернуть многонациональные силы на Украине после прекращения боевых действий. Об этом сообщила канцелярия британского премьер-министра Кира Стармера по итогам виртуального совещания группы 17 августа.

«Они вновь подчеркнули готовность развернуть силы сдерживания, как только боевые действия остановятся, и помочь обезопасить небо и моря Украины, восстановить вооружённые силы», — говорится в сообщении.

В распространённом заявлении отмечается, что участники коалиции подтвердили намерение помочь Украине в обеспечении безопасности воздушного и морского пространства, а также в восстановлении вооружённых сил. Совещание прошло в онлайн-формате под председательством Великобритании, Франции и Германии.

Участники также поддержали заявление американского лидера Дональда Трампа о предоставлении Украине гарантий безопасности. В сообщении подчёркивается, что «коалиция желающих» сыграет ключевую роль в этом процессе через развёртывание многонациональных сил.

«Салфетки и ложечки не забыли бы»: Захарова едко прокомментировала встречу «коалиции желающих»
Напомним, что сегодня состоялась встреча «коалиции желающих» оказать помощь Киеву в формате видеоконференции. Стороны обсуждали дальнейшие шаги в рамках дискуссии о мирном урегулировании ситуации на Украине. При этом Владимир Зеленский прибыл в Брюссель ради встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Он впервые за долгое время сменил привычный стиль на пиджак и трендовые кроссовки.

Юлия Сафиулина
