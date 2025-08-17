«Коалиция желающих» заявила о готовности ввести войска на Украину

«Коалиция желающих» готова развернуть многонациональные силы на Украине после прекращения боевых действий. Об этом сообщила канцелярия британского премьер-министра Кира Стармера по итогам виртуального совещания группы 17 августа.

«Они вновь подчеркнули готовность развернуть силы сдерживания, как только боевые действия остановятся, и помочь обезопасить небо и моря Украины, восстановить вооружённые силы», — говорится в сообщении.

В распространённом заявлении отмечается, что участники коалиции подтвердили намерение помочь Украине в обеспечении безопасности воздушного и морского пространства, а также в восстановлении вооружённых сил. Совещание прошло в онлайн-формате под председательством Великобритании, Франции и Германии.

Участники также поддержали заявление американского лидера Дональда Трампа о предоставлении Украине гарантий безопасности. В сообщении подчёркивается, что «коалиция желающих» сыграет ключевую роль в этом процессе через развёртывание многонациональных сил.