«Коалиция желающих» заявила о готовности ввести войска на Украину
Коалиция желающих собирается направить силы на Украину по завершении конфликта
«Коалиция желающих» готова развернуть многонациональные силы на Украине после прекращения боевых действий. Об этом сообщила канцелярия британского премьер-министра Кира Стармера по итогам виртуального совещания группы 17 августа.
«Они вновь подчеркнули готовность развернуть силы сдерживания, как только боевые действия остановятся, и помочь обезопасить небо и моря Украины, восстановить вооружённые силы», — говорится в сообщении.
В распространённом заявлении отмечается, что участники коалиции подтвердили намерение помочь Украине в обеспечении безопасности воздушного и морского пространства, а также в восстановлении вооружённых сил. Совещание прошло в онлайн-формате под председательством Великобритании, Франции и Германии.
Участники также поддержали заявление американского лидера Дональда Трампа о предоставлении Украине гарантий безопасности. В сообщении подчёркивается, что «коалиция желающих» сыграет ключевую роль в этом процессе через развёртывание многонациональных сил.
Напомним, что сегодня состоялась встреча «коалиции желающих» оказать помощь Киеву в формате видеоконференции. Стороны обсуждали дальнейшие шаги в рамках дискуссии о мирном урегулировании ситуации на Украине. При этом Владимир Зеленский прибыл в Брюссель ради встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Он впервые за долгое время сменил привычный стиль на пиджак и трендовые кроссовки.