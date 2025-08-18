Трамп заявил, что встречи с европейскими лидерами и Зеленским проходят успешно
Обложка © Flickr / The White House
Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров в Белом доме с европейскими лидерами, главарём киевского режима Владимиром Зеленским и генеральным секретарём НАТО Марком Рютте заявил, что встречи проходят результативно. Трансляция ведётся пресс-службой администрации США.
Американский лидер подчеркнул, что участники встречи сосредоточены на прекращении боевых действий и поиске решений, которые позволят урегулировать конфликт на Украине. По его словам, все стороны работают «ради общей цели».
Напомним, 18 августа началась встреча Трампа и Зеленского в Белом доме. Life.ru расписал главные заявления и события, которые произошли в ходе беседы. Недавно начались более масштабные переговоры, которые уже включают лидеров Европейского союза.