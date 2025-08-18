Мессенджер MAX
18 августа, 19:04

Трамп: Россия давно говорила о недопустимости вступления Украины в НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AURA88

Российская Федерация уже давно говорила, что считает неприемлемым вступление Украины в Североатлантический альянс. Об этом в ходе встречи с главарём киевского режима Владимиром Зеленским заявил американский президент Дональд Трамп.

«Ещё задолго до президента (РФ Владимира) Путина всегда звучало заявление, что они (Россия) никогда не допустят вступления Украины в НАТО», — сказал республиканец.

Во время общения с журналистами на встрече с главарём киевского режима Дональд Трамп заявил, что Европа готова предоставить Украине гарантии безопасности, а США могут оказать им поддержку. При этом он не уточнил, о какой форме помощи идёт речь.

Виталий Приходько
