Трамп: Россия давно говорила о недопустимости вступления Украины в НАТО
Российская Федерация уже давно говорила, что считает неприемлемым вступление Украины в Североатлантический альянс. Об этом в ходе встречи с главарём киевского режима Владимиром Зеленским заявил американский президент Дональд Трамп.
«Ещё задолго до президента (РФ Владимира) Путина всегда звучало заявление, что они (Россия) никогда не допустят вступления Украины в НАТО», — сказал республиканец.
Во время общения с журналистами на встрече с главарём киевского режима Дональд Трамп заявил, что Европа готова предоставить Украине гарантии безопасности, а США могут оказать им поддержку. При этом он не уточнил, о какой форме помощи идёт речь.