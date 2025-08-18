Внешний вид Зеленского вновь привлёк внимание журналистов в Белом доме
Американский журналист сделал комплимент костюму Зеленского на встрече с Трампом
Во время встречи в Белом доме американский журналист сделал неожиданный комплимент Владимиру Зеленскому по поводу его внешнего вида. Стоит отметить, что данный лук отличается от того, что обычно предпочитает надевать экс-комик на публичных мероприятиях.
«Вы выглядите просто великолепно в этом костюме», — обратился к украинскому лидеру один из присутствующих репортёров.
Интересно, что этот же журналист ранее критиковал Зеленского за слишком неформальный стиль одежды во время февральской встречи с Трампом. Поэтому он поспешил принести свои извинения за прошлую реакцию. Дональд Трамп поддержал эту тему и спросил у репортёра, почему тот поступил подобным образом в прошлый раз.
Напомним, в феврале Зеленский подвергся критике за выбор милитари-стиля для официального мероприятия в Вашингтоне. На этот раз бывший комик предпочёл классический деловой костюм, что было положительно оценено присутствующими.
Ранее Трамп заявил, что сегодня будет либо соглашение по Украине, либо нет. По его словам, если нет, то поддержка Киева со стороны Вашингтона прекращается. Кроме того, американский лидер выразил уверенность в возможности провести трёхстороннюю встречу с Путиным и Зеленским.