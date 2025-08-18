Внешний вид Зеленского вновь привлёк внимание журналистов в Белом доме

Во время встречи в Белом доме американский журналист сделал неожиданный комплимент Владимиру Зеленскому по поводу его внешнего вида. Стоит отметить, что данный лук отличается от того, что обычно предпочитает надевать экс-комик на публичных мероприятиях.

«Вы выглядите просто великолепно в этом костюме», — обратился к украинскому лидеру один из присутствующих репортёров.

Интересно, что этот же журналист ранее критиковал Зеленского за слишком неформальный стиль одежды во время февральской встречи с Трампом. Поэтому он поспешил принести свои извинения за прошлую реакцию. Дональд Трамп поддержал эту тему и спросил у репортёра, почему тот поступил подобным образом в прошлый раз.