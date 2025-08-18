Встреча Зеленского и Трампа в Белом доме: Главные заявления

Владимир Зеленский и европейские лидеры прибыли в Белый дом. Президент США Дональд Трамп лично встретил экс-комика. Американсий лидер отметил, что тот сменил свою традиционную камуфляжную форму на чёрный костюм.

В ходе совместной пресс-конференции в Овальном кабинете Трамп и Зеленский ответили на вопросы журналистов. Президент США заверил, что Украина получит «сильные» гарантии безопасности, но при этом дал понять, что это не означает членство в НАТО.

Трамп также заявил, что основная ответственность за безопасность Украины ляжет на Европу, но при этом подчеркнул, что Соединённые Штаты также предоставят значительную поддержку, не конкретизируя её объём.

«Сейчас в другой комнате нас ожидают люди (европейские лидеры). Все они приехали из Европы, это самые влиятельные люди Европы, и они хотят предоставить защиту. Они очень твёрдо уверены в этом, и мы поможем им в этом», — сказал Трамп.

Зеленский не стал комментировать готовность к территориальным уступкам, но отметил, что выборы в стране невозможны до окончания конфликта. Трамп же уточнил, что конечной целью урегулирования является не временная передышка, а долгосрочный мир.

«Я люблю украинцев. Я люблю всех, и русских тоже. Я хочу, чтобы эта война завершилась», — резюмировал Трамп.

После общения с прессой Трамп и Зеленский начали закрытые переговоры, к которым присоединятся европейские главы государств. Как сообщил американский лидер, следующим шагом станет его телефонный разговор с Владимиром Путиным.