18 августа, 19:10

В Белом доме стартовала встреча Трампа и Зеленского с лидерами ЕС

Обложка © X / The White House

В Белом доме началась встреча с участием президента США Дональда Трампа, главаря киевского режима Владимира Зеленского и руководителей европейских стран.

Трансляцию саммита ведёт пресс-служба Белого дома в соцсети X. Ожидается, что участники обсудят вопросы международной безопасности и текущее положение Украины.

Встреча Зеленского и Трампа в Белом доме: Главные заявления
Ранее американский лидер на встрече с Зеленским заявил, что если сегодня не будет заключена сделка по урегулированию конфликта на Украине, то Киев лишится поддержки Вашингтона. Республиканец также отметил уверенность в желании Москвы завершить конфликт.

Тимур Хингеев
