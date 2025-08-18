Американский президент Дональд Трамп заявил о необходимости рассмотрения темы возможного обмена территориями между Россией и Украиной. Об этом он сообщил на встрече с европейскими лидерами и главарём киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме.

«Нам также необходимо обсудить возможные территориальные обмены с учётом текущей линии соприкосновения. То есть линии фронта, зоны боевых действий, которая достаточно очевидна», — сказал республиканец.