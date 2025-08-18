Трамп намерен обсудить с Зеленским и лидерами ЕС обмен территориями РФ и Украины
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IAB Studio
Американский президент Дональд Трамп заявил о необходимости рассмотрения темы возможного обмена территориями между Россией и Украиной. Об этом он сообщил на встрече с европейскими лидерами и главарём киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме.
«Нам также необходимо обсудить возможные территориальные обмены с учётом текущей линии соприкосновения. То есть линии фронта, зоны боевых действий, которая достаточно очевидна», — сказал республиканец.
А ранее хозяин Белого дома сообщил, что на саммите на Аляске президент России Владимир Путин согласился принять гарантии безопасности для Незалежной. Он подчеркнул, что это ключевой момент, который важно учитывать.