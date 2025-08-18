Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 19:38

Трамп намерен обсудить с Зеленским и лидерами ЕС обмен территориями РФ и Украины

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IAB Studio

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IAB Studio

Американский президент Дональд Трамп заявил о необходимости рассмотрения темы возможного обмена территориями между Россией и Украиной. Об этом он сообщил на встрече с европейскими лидерами и главарём киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме.

«Нам также необходимо обсудить возможные территориальные обмены с учётом текущей линии соприкосновения. То есть линии фронта, зоны боевых действий, которая достаточно очевидна», — сказал республиканец.

У зала ожидания в Белом доме разместили фото со встречи Трампа и Путина
У зала ожидания в Белом доме разместили фото со встречи Трампа и Путина

А ранее хозяин Белого дома сообщил, что на саммите на Аляске президент России Владимир Путин согласился принять гарантии безопасности для Незалежной. Он подчеркнул, что это ключевой момент, который важно учитывать.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar