У зала ожидания в Белом доме разместили фото со встречи Трампа и Путина

Два снимка со встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске разместили около зала ожидания украинской делегации в Белом доме. Об этом говорится в публикации украинского издания «Новости Live».

Отмечается, что, помимо фотографий с переговоров на Аляске, в коридоре возле зала ожидания размещены кадры со скандальной встречи Трампа с главарём киевского режима Владимиром Зеленским в феврале этого года, которая закончилась перепалкой.

18 августа в Вашингтоне проходят переговоры Трампа и Зеленского, темой обсуждения является прекращение конфликта на Украине. В настоящее время идёт второй этап встречи, в котором принимают участие европейские лидеры. Если эти переговоры пройдут успешно, то уже в скором времени может быть организована трёхсторонняя встреча с участием республиканца, экс-комика и президента России.