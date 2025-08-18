Зеленский пожаловался на проблемы с закупкой оружия у США

Владимир Зеленский признал сложности с финансированием закупок американского вооружения во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Данные слова приводят журналисты, присутствовавшие на встрече в Белом доме.

«У нас теперь есть возможность закупать оружие у Соединённых Штатов. Мы благодарны за эту программу и возможность. Мы благодарны Европе, которая за это платит через программу НАТО. У нас есть несколько программ, чтобы получить деньги на финансирование», — сказал Зеленский.

Он традиционно подчеркнул важность продолжения военной поддержки, но впервые публично обозначил проблемы с финансированием таких поставок.