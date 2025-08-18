Мессенджер MAX
18 августа, 19:02

Зеленский пожаловался на проблемы с закупкой оружия у США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Im

Владимир Зеленский признал сложности с финансированием закупок американского вооружения во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Данные слова приводят журналисты, присутствовавшие на встрече в Белом доме.

«У нас теперь есть возможность закупать оружие у Соединённых Штатов. Мы благодарны за эту программу и возможность. Мы благодарны Европе, которая за это платит через программу НАТО. У нас есть несколько программ, чтобы получить деньги на финансирование», — сказал Зеленский.

Он традиционно подчеркнул важность продолжения военной поддержки, но впервые публично обозначил проблемы с финансированием таких поставок.

Зеленский не смог ответить на вопрос о территориальных уступках
Зеленский вместе с европейскими лидерами прибыли в Вашингтон 18 августа для встречи с Дональдом Трампом. Первый этап встречи предполагает двусторонний разговор президента США и главаря киевского режима, после чего запланирована встреча с участием европейских лидеров. В ходе беседы с Зеленским Трамп заявил, что хорошо относится как украинцам, так и к россиянам. Хозяин Белого дома добавил, что хочет скорейшего прекращения конфликта на Украине.

Юлия Сафиулина
