18 августа, 19:16

Трамп: Путин на встрече на Аляске согласился на гарантии безопасности для Киева

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что на саммите на Аляске президент России Владимир Путин согласился принять гарантии безопасности для Украины. Об это республиканец сообщил во время встречи между европейскими чиновниками и лидерами стран, а также главарём киевского режима Владимиром Зеленским.

«Президент Путин согласился, что Россия примет гарантии безопасности для Украины и это один из ключевых пунктов, которые нам нужно учитывать», — сообщил президент США на саммите. Трансляцию ведёт пресс-служба Белого дома.

В Овальном кабинете выставили карту Украины с освобождёнными ВС России регионами
Напомним, в Белом доме стартовала встреча Трампа и Зеленского с лидерами ЕС. Ожидается, что участники обсудят вопросы международной безопасности и текущее положение Украины. Республиканец отметил, что США прекратят помощь, если сегодня сделка по Украине не будет заключена. Также американский лидер заявил, что уверен в желании России урегулировать конфликт.

