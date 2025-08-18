Трамп: Путин на встрече на Аляске согласился на гарантии безопасности для Киева

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что на саммите на Аляске президент России Владимир Путин согласился принять гарантии безопасности для Украины. Об это республиканец сообщил во время встречи между европейскими чиновниками и лидерами стран, а также главарём киевского режима Владимиром Зеленским.