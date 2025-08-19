В Киеве рассказали, какими подарками обменялись Трамп и Зеленский

Во время визита в Белый дом Владимир Зеленский вручил американскому лидеру Дональду Трампу подарок — клюшку для гольфа. Как уточнили в Киеве, презент республиканцу передал младший сержант ВСУ Константин Картавцев. В начале боёв он потерял ногу, а гольф стал частью реабилитации.

Трамп поблагодарил за подарок и в ответ вручил Зеленскому символические ключи от Белого дома. Ранее подобные сувениры получали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и предприниматель Илон Маск, покинувший администрацию США в конце мая.

Напомним, 18 августа состоялись переговоры Трампа с Зеленским, а также с руководителями Франции, Финляндии, Италии, Великобритании, Германии, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генсеком НАТО Марком Рютте. Центральной темой обсуждения стали гарантии безопасности для Киева при участии Вашингтона.

Трамп остался доволен встречей. Он прервал беседу с Зеленским и европейскими лидерами для телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным, после чего объявил о подготовке к переговорам между РФ и Украиной на высшем уровне. Зеленский не исключил, что для их проведения Киев может смягчить свои условия, включая требование о прекращении огня. В Кремле заявили, что Путин и Трамп обсуждали возможность повышения уровня представительства сторон на предстоящих переговорах.