Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

19 августа, 07:44

В Киеве рассказали, какими подарками обменялись Трамп и Зеленский

Зеленский подарил Трампу клюшку для гольфа и получил в ответ символические ключи

Обложка © ТАСС / AP / Alex Brandon

Во время визита в Белый дом Владимир Зеленский вручил американскому лидеру Дональду Трампу подарок — клюшку для гольфа. Как уточнили в Киеве, презент республиканцу передал младший сержант ВСУ Константин Картавцев. В начале боёв он потерял ногу, а гольф стал частью реабилитации.

Трамп поблагодарил за подарок и в ответ вручил Зеленскому символические ключи от Белого дома. Ранее подобные сувениры получали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и предприниматель Илон Маск, покинувший администрацию США в конце мая.

Напомним, 18 августа состоялись переговоры Трампа с Зеленским, а также с руководителями Франции, Финляндии, Италии, Великобритании, Германии, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генсеком НАТО Марком Рютте. Центральной темой обсуждения стали гарантии безопасности для Киева при участии Вашингтона.

Трамп остался доволен встречей. Он прервал беседу с Зеленским и европейскими лидерами для телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным, после чего объявил о подготовке к переговорам между РФ и Украиной на высшем уровне. Зеленский не исключил, что для их проведения Киев может смягчить свои условия, включая требование о прекращении огня. В Кремле заявили, что Путин и Трамп обсуждали возможность повышения уровня представительства сторон на предстоящих переговорах.

Зеленский благодарил Трампа 11 раз за 4,5 минуты, чтобы его снова не выгнали из Белого дома
Дональд Трамп известен не только политической карьерой, но и страстью к гольфу. Он владеет несколькими гольф-клубами по всему миру, включая Trump National Doral в Майами и Turnberry в Шотландии. Трамп регулярно играет в гольф, называя его спортом для стратегов и переговоров. Его увлечение часто становится темой обсуждений, а некоторые критики связывают частые игры с политическими решениями. Тем не менее, для Трампа гольф — не только хобби, но и часть имиджа успешного бизнесмена.

BannerImage
Никита Никонов
