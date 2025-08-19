Зеленский благодарил Трампа 11 раз за 4,5 минуты, чтобы его снова не выгнали из Белого дома

Владимир Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа 11 раз за четыре с половиной минуты во время беседы в Белом доме под камерами 18 августа. Занятные подсчёты опубликовала газета The Washington Post.

Там пришли к выводу, что Зеленский «адаптировался» к новому американскому президенту за шесть месяцев, прошедших с момента предыдущего визита в Овальный кабинет и закончившихся грандиозным скандалом. Та встреча закончилась «катастрофой», отметили журналисты и напомнили, что в феврале украинского гостя буквально «выпроводили из Белого дома», когда переговоры на высшем уровне обернулись для Киева полным фиаско. Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс тогда публично распекали Зеленского за неблагодарность.

В этот раз Зеленский «следовал затасканной методичке других лидеров, предусматривающей восхваление Трампа и его администрации», пишет WP. По оценке журналистов издания, он «был не одинок» в этом – лидеры Европы и НАТО неоднократно благодарили Трампа и делали ему комплименты на встрече в Белом доме.