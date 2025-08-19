Ушаков: Путин отметил усилия Трампа в поиске способов урегулирования на Украине
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом отметил прилагаемые республиканцем усилия, направленные на урегулирование украинского конфликта. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Президент России вновь отметил важность предпринимаемых лично Дональдом Трампом усилий в поиске решений, ведущих к долгосрочному урегулированию на Украине», — рассказал Ушаков. Он добавил, что разговор президента РФ и хозяина Белого дома носил конструктивный и откровенный характер.
В ходе телефонной беседы президент США проинформировал российского коллегу о результатах встречи с главарём киевского режима Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Также, по словам Ушакова, собеседники высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины.