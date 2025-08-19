Ушаков: Путин отметил усилия Трампа в поиске способов урегулирования на Украине

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом отметил прилагаемые республиканцем усилия, направленные на урегулирование украинского конфликта. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Президент России вновь отметил важность предпринимаемых лично Дональдом Трампом усилий в поиске решений, ведущих к долгосрочному урегулированию на Украине», — рассказал Ушаков. Он добавил, что разговор президента РФ и хозяина Белого дома носил конструктивный и откровенный характер.