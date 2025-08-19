Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 22:29

Ушаков: Путин и Трамп выступают за продолжение прямых переговоров РФ и Украины

Обложка © Kremlin.ru

Обложка © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп выразили согласие с необходимостью продолжения прямых переговоров между российской и украинской делегациями. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон, то есть тех представителей, которые участвуют в упомянутых прямых переговорах», — отметил Ушаков.

Встреча Трампа с Зеленским и лидерами ЕС в Белом доме завершилась
Встреча Трампа с Зеленским и лидерами ЕС в Белом доме завершилась

Ранее Ушаков сообщил, что Трамп позвонил Путину и проинформировал о переговорах с главарём киевского режима Владимиром Зеленскими и лидерами европейских стран. По его словам, диалог длился около 40 минут. В ходе беседы российский президент поблагодарил республиканца за встречу на Аляске и прогресс в урегулировании конфликта.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Путин
  • Юрий Ушаков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar