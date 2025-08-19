Ушаков: Путин и Трамп выступают за продолжение прямых переговоров РФ и Украины
Обложка © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп выразили согласие с необходимостью продолжения прямых переговоров между российской и украинской делегациями. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон, то есть тех представителей, которые участвуют в упомянутых прямых переговорах», — отметил Ушаков.
Ранее Ушаков сообщил, что Трамп позвонил Путину и проинформировал о переговорах с главарём киевского режима Владимиром Зеленскими и лидерами европейских стран. По его словам, диалог длился около 40 минут. В ходе беседы российский президент поблагодарил республиканца за встречу на Аляске и прогресс в урегулировании конфликта.