18 августа, 21:44

Встреча Трампа с Зеленским и лидерами ЕС в Белом доме завершилась

Обложка © Х / The White House

В Вашингтоне завершилась встреча президента Соединённых Штатов Дональда Трампа с главарём киевского режима Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Это следует из публикации украинского издания «Общественное. Новости».

Позже агентство РБК-Украина, ссылаясь на главу пресс-службы Зеленского Сергей Никифорова, также сообщило о завершении переговоров. При этом, как утверждает спикер, лидеры стран ЕС всё ещё находятся в Белом доме для продолжения встречи в другом формате.

Трамп заявил о возможном освобождении Россией тысячи украинских военнопленных

Напомним, мероприятие началось в 20:15 по московскому времени. Сначала президент США пообщался с главарём киевского режима один на один. После этого к обсуждениям подключились европейские лидеры. В ходе мероприятия хозяин Белого дома выразил уверенность, что президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут договориться о прекращении конфликта, однако допустив, что мирное урегулирование может и не произойти. По его словам, ясность по этому вопросу появится через одну или две недели.

