Американский президент Дональд Трамп высказал предположение о «немедленном» освобождении Россией тысячи украинских военнослужащих, которые находятся в плену. Об этом республиканец заявил на встрече с лидерами Евросоюза и главарём киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме.

«Да, я знаю о тысяче военнопленных, и я знаю, что Россия их освободит, возможно, освободит уже очень скоро, может, немедленно», — предположил хозяин Белого дома.