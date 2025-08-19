Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 21:20

Трамп заявил о возможном освобождении Россией тысячи украинских военнопленных

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Американский президент Дональд Трамп высказал предположение о «немедленном» освобождении Россией тысячи украинских военнослужащих, которые находятся в плену. Об этом республиканец заявил на встрече с лидерами Евросоюза и главарём киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме.

«Да, я знаю о тысяче военнопленных, и я знаю, что Россия их освободит, возможно, освободит уже очень скоро, может, немедленно», — предположил хозяин Белого дома.

Киевскорежимный агитпром молчит: Захарова обличила мерзость Зеленского после отказа забирать пленных
Ранее Киев вычеркнул из списков на обмен 1000 своих пленных. Брошенные Киевом военнослужащие написали петицию Зеленскому на трёх языках. В документе пленные призвали главаря киевского режима действовать справедливо, а не отбирать лишь 50–100 «избранных» для передачи. Они отметили, что давно готовы к обмену, но украинские представители исключили их из списков по неизвестным причинам, заменив другими людьми.

BannerImage
Тимур Хингеев
