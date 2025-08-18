Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

18 августа, 20:27

Трамп допустил, что урегулирование конфликта на Украине может не состояться

Обложка © X / The White House

Американский лидер Дональд Трамп выразил мнение, что урегулирование конфликта на Украине может не состояться. Об этом республиканец заявил в ходе встречи с главарём киевского режима Владимиром Зеленским и европейскими руководителями.

«Возможно, что урегулирование не будет достигнуто», — отметил хозяин Белого дома.

Мерц хочет прекращения огня на Украине ещё до следующей встречи
Ранее Трамп заявил, что ясность по ситуации на Украине появится примерно через семь–четырнадцать дней. Тем не менее, он подчеркнул, что каких-либо «сложных вопросов» в процессе урегулирования конфликта нет, а российские власти также заинтересованы в поиске «ответов».

Тимур Хингеев
