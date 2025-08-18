Трамп заявил, что в украинском урегулировании нет сложных вопросов
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент США Дональд Трамп сообщил, что процесс урегулирования конфликта в Украине не содержит каких-либо сложных вопросов. Об этом хозяин Белого дома заявил во время переговоров с главарём киевского режима Владимиром Зеленским и лидерами ЕС.
Республиканец подчеркнул, что не видит вопросов, которые было бы сложно решить. Он также добавил, что российские власти заинтересованы в поиске «ответов» по урегулированию конфликта на Украине.
Ранее Трамп выразил мнение, что Владимир Зеленский и российский президент Владимир Путин смогут договориться в вопросе урегулирования конфликта. Республиканец также сделал предположение, что через неделю-две станет ясно, будет ли достигнуто соглашение по Украине или нет.