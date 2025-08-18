Президент США Дональд Трамп сообщил, что процесс урегулирования конфликта в Украине не содержит каких-либо сложных вопросов. Об этом хозяин Белого дома заявил во время переговоров с главарём киевского режима Владимиром Зеленским и лидерами ЕС.

Республиканец подчеркнул, что не видит вопросов, которые было бы сложно решить. Он также добавил, что российские власти заинтересованы в поиске «ответов» по урегулированию конфликта на Украине.