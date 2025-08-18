Европейские лидеры, прибывшие в Белый дом вместе с главарём киевского режима Владимиром Зеленским, через мониторы наблюдали за ходом его встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил журналист британского телеканала Sky News Марк Стоун.

«Они наблюдали. Я получил подтверждение того, что в комнате, где они находились здесь, в Белом доме, были мониторы» , — рассказал корреспондент.

Вместе с Владимиром Зеленским в Вашингтон 18 августа прибыли французский президент Эмманюэль Макрон, премьер-министры Великобритании и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, глава Финляндии Александер Стубб, руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте. Встреча разделена на два этапа: на первом Трамп и Зеленский общались один на один, после чего к переговорам подключились европейские лидеры. В ходе мероприятия хозяин Белого дома сообщил, что президент Российской Федерации Владимир Путин во время саммита на Аляске согласился принять гарантии безопасности для Украины. При этом он напомнил, что Москва считает недопустимым вступление Киева в НАТО.