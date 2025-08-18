Трамп уверен, что Путин и Зеленский смогут о чём-то договориться по Украине
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman
Президент России Владимир Путин и главарь киевского режима Владимир Зеленский смогут о чём-то договориться в вопросе урегулирования текущего конфликта на Украине. Таким прогнозом поделился американский лидер Дональд Трамп на встрече в Белом доме.
«Мне кажется, вы (Зеленский. — Прим. Life.ru) и президент Путин сможете о чём-то договориться», — заявил президент Соединённых Штатов в ходе встречи с бывшим комиком и европейскими лидерами.
Напомним, 18 августа Дональд Трамп принимает в Белом доме Владимира Зеленского, а также лидеров Франции, Финляндии, Британии, Германии, Италии, главу ЕК и генсека НАТО. Стороны обсуждают урегулирование конфликта вокруг Украины. В ходе встречи президент США заявил, что если Украина будет противиться прогрессу на пути к миру, то лишится поддержки со стороны Вашингтона. Также он сообщил о готовности Европы предоставить гарантии безопасности для Киева, напомнив при этом о позиции России, которая выступает категорически против вступления Украины в НАТО. В случае прогресса на этой встрече уже в скором времени может состояться трёхсторонний саммит с участием Трампа, Зеленского и Путина.