Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 19:57

Трамп уверен, что Путин и Зеленский смогут о чём-то договориться по Украине

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент России Владимир Путин и главарь киевского режима Владимир Зеленский смогут о чём-то договориться в вопросе урегулирования текущего конфликта на Украине. Таким прогнозом поделился американский лидер Дональд Трамп на встрече в Белом доме.

«Мне кажется, вы (Зеленский. — Прим. Life.ru) и президент Путин сможете о чём-то договориться», — заявил президент Соединённых Штатов в ходе встречи с бывшим комиком и европейскими лидерами.

Европейские лидеры нашли способ «попасть» на встречу Зеленского и Трампа
Европейские лидеры нашли способ «попасть» на встречу Зеленского и Трампа

Напомним, 18 августа Дональд Трамп принимает в Белом доме Владимира Зеленского, а также лидеров Франции, Финляндии, Британии, Германии, Италии, главу ЕК и генсека НАТО. Стороны обсуждают урегулирование конфликта вокруг Украины. В ходе встречи президент США заявил, что если Украина будет противиться прогрессу на пути к миру, то лишится поддержки со стороны Вашингтона. Также он сообщил о готовности Европы предоставить гарантии безопасности для Киева, напомнив при этом о позиции России, которая выступает категорически против вступления Украины в НАТО. В случае прогресса на этой встрече уже в скором времени может состояться трёхсторонний саммит с участием Трампа, Зеленского и Путина.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Путин
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar