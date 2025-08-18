Трамп уверен, что Путин и Зеленский смогут о чём-то договориться по Украине

Напомним, 18 августа Дональд Трамп принимает в Белом доме Владимира Зеленского, а также лидеров Франции, Финляндии, Британии, Германии, Италии, главу ЕК и генсека НАТО. Стороны обсуждают урегулирование конфликта вокруг Украины. В ходе встречи президент США заявил, что если Украина будет противиться прогрессу на пути к миру, то лишится поддержки со стороны Вашингтона. Также он сообщил о готовности Европы предоставить гарантии безопасности для Киева, напомнив при этом о позиции России, которая выступает категорически против вступления Украины в НАТО. В случае прогресса на этой встрече уже в скором времени может состояться трёхсторонний саммит с участием Трампа, Зеленского и Путина.