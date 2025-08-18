Мерц хочет прекращения огня на Украине ещё до следующей встречи

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время переговоров с американским лидером Дональдом Трампом выразил надежду на прекращение огня на Украине ещё до следующей встречи. По его словам, он не может представить новый раунд переговоров без этого.

«Честно говоря, мы бы больше всего хотели приостановки огня как можно скорее, желательно до следующей встречи», — заявил Мерц.

Кроме того, канцлер ФРГ призвал усилить давление на Россию. Он отметил, что встреча Трампа и президента России Владимира Путина прошла продуктивно, однако дальнейшие шаги будут более сложными. По его словам, предстоят сложные переговоры.