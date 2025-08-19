Ушаков: Полчаса назад по инициативе США состоялся разговор Путина и Трампа

Американский лидер Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину. Республиканец проинформировал главу РФ о переговорах с главарём киевского режима Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, диалог длился около 40 минут. В ходе беседы российский лидер тепло поблагодарил американского коллегу за гостеприимство и хорошую организацию встречи на Аляске и достигнутый в ходе неё прогресс в мирном урегулировании украинского кризиса. Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями РФ и Украины.