Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прервал встречу с европейскими лидерами и главарём киевского режима Владимиром Зеленским, чтобы провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом передаёт журналист издания Bild Пауль Ронцхаймер.

«Трамп прервал разговор с Зеленским и главами правительств ЕС для звонка Путину. После этого встреча с главами правительств и Зеленским должна продолжиться в Овальном кабинете», — сообщил журналист у себя в соцсети X.