18 августа, 21:23

Трамп прервал встречу с Зеленским и лидерами ЕС ради звонка Путину

Bild: Трамп прервал разговор с лидерами ЕС, чтобы позвонить Путину

Дональд Трамп и Владимир Путин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin / Life.ru

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прервал встречу с европейскими лидерами и главарём киевского режима Владимиром Зеленским, чтобы провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом передаёт журналист издания Bild Пауль Ронцхаймер.

«Трамп прервал разговор с Зеленским и главами правительств ЕС для звонка Путину. После этого встреча с главами правительств и Зеленским должна продолжиться в Овальном кабинете»,сообщил журналист у себя в соцсети X.

Трамп уверен, что Путин и Зеленский смогут о чём-то договориться по Украине
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что планирует созвониться с Владимиром Путиным до того, как европейские лидеры и Владимир Зеленский покинут Белый дом. По словам республиканца, президент России ожидал его звонка после встречи с европейскими лидерами и бывшим комиком.

