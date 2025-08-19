Трамп прервал встречу с Зеленским и лидерами ЕС ради звонка Путину
Дональд Трамп и Владимир Путин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin / Life.ru
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прервал встречу с европейскими лидерами и главарём киевского режима Владимиром Зеленским, чтобы провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом передаёт журналист издания Bild Пауль Ронцхаймер.
«Трамп прервал разговор с Зеленским и главами правительств ЕС для звонка Путину. После этого встреча с главами правительств и Зеленским должна продолжиться в Овальном кабинете», — сообщил журналист у себя в соцсети X.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что планирует созвониться с Владимиром Путиным до того, как европейские лидеры и Владимир Зеленский покинут Белый дом. По словам республиканца, президент России ожидал его звонка после встречи с европейскими лидерами и бывшим комиком.