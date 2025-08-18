Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
18 августа, 20:39

Трамп намерен провести переговоры с Путиным, пока лидеры ЕС и Зеленский находятся в Белом доме

Sky News: Трамп хочет позвонить Путину, пока Зеленский находится Белом доме

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп хочет позвонить своему российскому коллеге Владимиру Путину прямо сейчас, пока все европейские лидеры и главарь киевского режима Владимир Зеленский находятся в Белом доме. Такой информацией делится Sky News.

«Мы собираемся провести телефонный разговор сразу после сегодняшних встреч. <...> Владимир Путин ожидает моего звонка, когда мы закончим эту встречу», — заявил американский лидер.
Напомним, сегодняшние переговоры разделены на два этапа: на первом Трамп и Зеленский общались один на один, после чего к обсуждению подключились европейские лидеры. В ходе мероприятия президент США выразил уверенность, что Зеленский сможет договориться с Путиным. При этом он пригрозил прекратить помощь Украине, если она будет противиться наметившемуся прогрессу по урегулированию. Кроме того, республиканец сообщил о готовности Европы предоставить Киеву гарантии безопасности. Президент России, по словам Трампа, также согласился принять гарантии безопасности для Украины.

Виталий Приходько
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Путин
  • Политика
