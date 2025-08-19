Зеленский не отказался от обмена территориями на переговорах в Вашингтоне
WSJ: На встрече с Трампом Зеленский не исключал возможности обмена территориями
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Главарь киевского режима Владимир Зеленский на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом не исключал возможности обмена территориями. Однако экс-комик указал на конституционные ограничения, которые делают такие решения сложными для Украины. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников.
«Зеленский не отказался от обмена территориями во время переговоров с Трампом, но он сказал, что будет сложно переместить население и обойти конституционные запреты Украины. <...> Но Зеленский сказал, что может рассмотреть «пропорциональные обмены», — уточняется в публикации.
Напомним, Украина больше не требует прекращения огня в качестве предварительного условия для переговоров с Российской Федерацией. Зеленский сообщил о готовности к двусторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что одной из тем обсуждения на этих переговорах может стать вопрос территорий. Бывший комик добавил, что после этого надеется на проведение трёхсторонней встречи с участием хозяина Белого дома.