Главарь киевского режима Владимир Зеленский на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом не исключал возможности обмена территориями. Однако экс-комик указал на конституционные ограничения, которые делают такие решения сложными для Украины. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников.

«Зеленский не отказался от обмена территориями во время переговоров с Трампом, но он сказал, что будет сложно переместить население и обойти конституционные запреты Украины. <...> Но Зеленский сказал, что может рассмотреть «пропорциональные обмены», — уточняется в публикации.