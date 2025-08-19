«Всё»: Зеленский продемонстрировал свой неуёмный аппетит, говоря о гарантиях безопасности
Зеленский потребовал у Трампа всё, говоря о гарантиях безопасности для Украины
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме главарь киевского режима Владимир Зеленский потребовал «всё», говоря о гарантиях безопасности со стороны Соединённых Штатов. По словам экс-комика, безопасность Незалежной должна состоять из двух частей: «сильной украинской армии» и гарантий «со стороны больших стран».
Журналист поинтересовалась у Зеленского, какие именно гарантии безопасности Киев рассчитывает получить от США для заключения мирного соглашения: размещение американских войск, разведывательную поддержку или поставки вооружений. Главарь киевского режима ответил: «Всё».
Ранее Зеленский заявил, что Киев направил Соединённым Штатам предложение о закупке вооружений на 90 миллиардов долларов. По его словам, этот вопрос рассматривается во втором пункте гарантий безопасности. В перечень включены самолёты и системы противовоздушной обороны, которых нет в арсенале Незалежной.