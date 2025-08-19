Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 02:31

«Всё»: Зеленский продемонстрировал свой неуёмный аппетит, говоря о гарантиях безопасности

Зеленский потребовал у Трампа всё, говоря о гарантиях безопасности для Украины

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме главарь киевского режима Владимир Зеленский потребовал «всё», говоря о гарантиях безопасности со стороны Соединённых Штатов. По словам экс-комика, безопасность Незалежной должна состоять из двух частей: «сильной украинской армии» и гарантий «со стороны больших стран».

Журналист поинтересовалась у Зеленского, какие именно гарантии безопасности Киев рассчитывает получить от США для заключения мирного соглашения: размещение американских войск, разведывательную поддержку или поставки вооружений. Главарь киевского режима ответил: «Всё».

Зеленский: Гарантии безопасности Украины сформулируют в течение 7-10 дней
Зеленский: Гарантии безопасности Украины сформулируют в течение 7-10 дней

Ранее Зеленский заявил, что Киев направил Соединённым Штатам предложение о закупке вооружений на 90 миллиардов долларов. По его словам, этот вопрос рассматривается во втором пункте гарантий безопасности. В перечень включены самолёты и системы противовоздушной обороны, которых нет в арсенале Незалежной.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar