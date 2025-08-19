Гарантии безопасности для Украины будут сформулированы и изложены на бумаге в течение ближайших 7-10 дней. Об этом заявил главарь киевского режима Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне.

«Всё это будет на бумаге каким-то образом формализовано в течение 7-10 дней», — сообщил бывший комик.

Он добавил, что эти гарантии содержат три ключевых элемента. Речь идёт о вооружении ВСУ, обязательствах перед Киевом со стороны иностранных союзников и развитии оборонно-промышленного комплекса страны.