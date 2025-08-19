Зеленский: Гарантии безопасности Украины сформулируют в течение 7-10 дней
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News
Гарантии безопасности для Украины будут сформулированы и изложены на бумаге в течение ближайших 7-10 дней. Об этом заявил главарь киевского режима Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне.
«Всё это будет на бумаге каким-то образом формализовано в течение 7-10 дней», — сообщил бывший комик.
Он добавил, что эти гарантии содержат три ключевых элемента. Речь идёт о вооружении ВСУ, обязательствах перед Киевом со стороны иностранных союзников и развитии оборонно-промышленного комплекса страны.
Кроме того, Зеленский заявил о том, что Украина отказалась от требований прекращения огня в качестве условия для переговоров с Российской Федерацией. Также он сообщил о готовности к двусторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным, на которой планирует обсуждать вопрос территорий.