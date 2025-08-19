Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киев направил Соединённым Штатам предложение о закупке вооружений на 90 миллиардов долларов. Об этом бывший комик сообщил по итогам переговоров в Белом доме.

По словам Зеленского, этот вопрос рассматривается во втором пункте гарантий безопасности. В перечень включены самолёты и системы противовоздушной обороны, которых нет в арсенале Украины.