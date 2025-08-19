Киев направил Вашингтону запрос на поставку вооружений на 90 млрд долларов
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киев направил Соединённым Штатам предложение о закупке вооружений на 90 миллиардов долларов. Об этом бывший комик сообщил по итогам переговоров в Белом доме.
По словам Зеленского, этот вопрос рассматривается во втором пункте гарантий безопасности. В перечень включены самолёты и системы противовоздушной обороны, которых нет в арсенале Украины.
А ранее Зеленский заявил, что Киев больше не требует прекращения огня в качестве предварительного условия для переговоров с Россией. По его словам, так «россияне не смогут обвинить Украину» в срыве переговорного процесса. Главарь киевского режима также отметил, что надеется на проведение трёхсторонней встречи.