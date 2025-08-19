Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 00:08

Киев направил Вашингтону запрос на поставку вооружений на 90 млрд долларов

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киев направил Соединённым Штатам предложение о закупке вооружений на 90 миллиардов долларов. Об этом бывший комик сообщил по итогам переговоров в Белом доме.

По словам Зеленского, этот вопрос рассматривается во втором пункте гарантий безопасности. В перечень включены самолёты и системы противовоздушной обороны, которых нет в арсенале Украины.

Трамп сообщил, что начал подготовку встречи Путина и Зеленского
Трамп сообщил, что начал подготовку встречи Путина и Зеленского

А ранее Зеленский заявил, что Киев больше не требует прекращения огня в качестве предварительного условия для переговоров с Россией. По его словам, так «россияне не смогут обвинить Украину» в срыве переговорного процесса. Главарь киевского режима также отметил, что надеется на проведение трёхсторонней встречи.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar