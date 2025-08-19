Трамп сообщил, что начал подготовку встречи Путина и Зеленского

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подтвердил факт телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным после время встречи с главарём киевского режима Владимиром Зеленским и лидерами европейских государств. Соответствующее сообщение республиканец разместил у себя в соцсети Truth Social.

По словам хозяина Белого дома, в настоящее время ведётся подготовка к организации возможной встречи между президентом России и бывшим комиком. Место проведения переговоров будет определено позднее. После этой встречи, как утверждает Трамп, планируются трёхсторонние переговоры с участием Путина, Зеленского и его самого.

Хозяин Белого дома добавил, что украинская сторона получит гарантии безопасности от «различных государств Европы» при координации с Вашингтоном.