18 августа, 22:26

Слова Трампа о сделке случайно попали в эфир перед закрытой встречей

Обложка © Х / The White House

Перед началом закрытой части переговоров микрофон американского лидера Дональда Трампа остался включённым. Журналисты услышали, как республиканец сказал французскому президенту Эмманюэлю Макрону о проведении сделки.

«Я думаю, он хочет заключить сделку. Вы понимаете это? Как бы безумно это ни звучало», — сказал Трамп.

Трамп прервал встречу с Зеленским и лидерами ЕС ради звонка Путину
Ранее в Белом доме завершилась встреча президента Соединённых Штатов с главарём киевского режима Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Дональд Трамп сообщил о намерении организовать «маленькое обсуждение» в Овальном кабинете. В расписании американского лидера дополнительной дискуссии предусмотрено не было.

Тимур Хингеев
