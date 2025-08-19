Слова Трампа о сделке случайно попали в эфир перед закрытой встречей
Обложка © Х / The White House
Перед началом закрытой части переговоров микрофон американского лидера Дональда Трампа остался включённым. Журналисты услышали, как республиканец сказал французскому президенту Эмманюэлю Макрону о проведении сделки.
«Я думаю, он хочет заключить сделку. Вы понимаете это? Как бы безумно это ни звучало», — сказал Трамп.
Ранее в Белом доме завершилась встреча президента Соединённых Штатов с главарём киевского режима Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Дональд Трамп сообщил о намерении организовать «маленькое обсуждение» в Овальном кабинете. В расписании американского лидера дополнительной дискуссии предусмотрено не было.