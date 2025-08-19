Слова Трампа о сделке случайно попали в эфир перед закрытой встречей

Перед началом закрытой части переговоров микрофон американского лидера Дональда Трампа остался включённым. Журналисты услышали, как республиканец сказал французскому президенту Эмманюэлю Макрону о проведении сделки.

«Я думаю, он хочет заключить сделку. Вы понимаете это? Как бы безумно это ни звучало», — сказал Трамп.