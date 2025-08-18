Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил о намерении организовать «маленькое обсуждение» в Овальном кабинете после встречи с главарём киевского режима Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Восточной комнате Белого дома. В расписании американского лидера дополнительного обсуждения предусмотрено не было.

«Мы пробудем здесь некоторое время, затем отправимся в Овальный кабинет, где проведём ещё одно маленькое обсуждение на схожие темы», — заявил хозяин Белого дома. Трамп добавил, что после этого все участники встречи отправятся в свои страны.

Согласно опубликованному ранее расписанию, встреча в Восточной комнате Белого дома должна была стать последней в рамках визита Зеленского и европейских лидеров в Белый дом. Дополнительного обсуждения в Овальном кабинете изначально запланировано не было.