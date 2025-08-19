Украина больше не требует прекращения огня в качестве предварительного условия для переговоров с Российской Федерацией. Об этом сообщил главарь киевского режима Владимир Зеленский по итогам встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме.

«Если мы будем выдвигать требование перемирия в качестве условия для двусторонней встречи, россияне обвинят нас в срыве переговоров. Мы готовы к встрече без каких-либо условий», — заявил экс-комик.

Главарь киевского режима сообщил о готовности к двусторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что одной из тем обсуждения на этих переговорах может стать вопрос территорий. Зеленский добавил, что после этого надеется на проведение трёхсторонней встречи с участием республиканца.