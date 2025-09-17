Владимир Путин
17 сентября, 09:59

Песков заявил о паузе в подготовке новых обменов между РФ и Украиной

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Подготовка новых обменов между Россией и Украиной сейчас приостановлена, однако возможность их продолжения сохраняется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что переговоры по этой теме всё же ведутся.

«Речь об этом идет, но пока вы видите, здесь тоже есть определенная пауза. Вместе с тем это не означает, что эти обмены не могут быть продолжены», — отметил он.

Напомним, ранее Минобороны сообщало о возвращении 146 российских военнослужащих с территории, подконтрольной Киеву. Стороны уже провели несколько раундов переговоров в Стамбуле, в ходе которых обменивались пленными и телами погибших, а также обсуждали проекты меморандумов по урегулированию конфликта.

