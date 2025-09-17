Новости СВО. Армия России уничтожила склад боеприпасов в Киеве, ВСУ бегут к Гуляйполю, Трамп давит на Зеленского, 17 сентября Оглавление Зачистка Муравки в ДНР: как ВС РФ открыли путь наступлению на Гришино и Новопавловку Наступление ВС РФ под Запорожьем: бои за Полтавку и Новониколаевку ВС РФ зачищают сумскую Павловку на границе с Курской областью Удары по складам ВСУ в Киеве Трамп о Путине и Зеленском: «Мне придётся сидеть с ними в одной комнате» F-16 ВВС Польши ударил по жилому дому при перехвате дронов ВС РФ продвигаются в Запорожской области, в Сумской области уничтожена газораспределительная станция, президент США хочет принять участие в возможных переговорах Путина и Зеленского — дайджест Lfie.ru. 16 сентября, 21:07 Армия России продвигается на Красноармейском направлении. Обложка © РИА «Новости» / Евгений Биятов

Зачистка Муравки в ДНР: как ВС РФ открыли путь наступлению на Гришино и Новопавловку

Российским войскам удалось полностью зачистить село Муравку на Красноармейском (Покровском) направлении. Военный блогер Юрий Подоляка сообщает, что для ВСУ оно имело особую ценность.

— Контроль над Муравкой не давал нашим частям полноценно развивать наступление на Новопавловку с севера и от Удачного на север на Гришино, — пишет он.

На это направление киевское командование стягивает дополнительные силы. Известно о переброске сил с Доброполья. Дорога, по которой идёт переброска, находится под огневым контролем Армии России.

Наступление ВС РФ под Запорожьем: бои за Полтавку и Новониколаевку

После освобождения Ольговского наступление российских войск продолжается. Продвижение идёт к Полтавке и Новониколаевке. В первом населённом пункте противник имеет укрепрайон, но ВС РФ ведут бои за село и с юга, и с запада. Также приближается взятие Новоивановки. Штурмовики уже держат под контролем восточную часть.

Карта СВО на 17 сентября 2025 года. Армия России продвигается в Новоивановке. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Кроме того, продолжается сражение за Степногорск. Бои ведут бойцы 247-го и 108-го десантно-штурмовых полков ВДВ.

— Штурмовые группы работают слаженно и уверенно, действуют грамотно, практически без санитарных потерь. Ребята быстро выполняют задачи. Мы предоставляем им необходимую разведывательную информацию, — рассказал командир отдельного отряда специального назначения с позывным Викинг.

ВС РФ зачищают сумскую Павловку на границе с Курской областью

ВС РФ продолжают уничтожать противника в сумском селе Павловка. Оно находится вблизи Курской области. Операторы БПЛА отработали по позициям боевиков. На Сумщине также разбита газораспределительная станция. Она использовалась ВСУ. В Министерстве обороны заявили, что объект защищался системами РЭБ, но это не спасло его.

Дроноводы «Рубикона» поразили газораспределительную станцию противника в Сумской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Удары по складам ВСУ в Киеве

Армия России продолжает выбивать тыловую инфраструктуру ВСУ. В Киеве поражён склад с боеприпасами. В очередной раз режим Зеленского для своих целей использовал гражданскую инфраструктуру.

— Использование гражданских складских помещений для хранения грузов военного значения автоматически переводит их в разряд законных для ВС РФ целей, — отметил военный корреспондент Евгений Поддубный.

Канал «Военная хроника» обратил внимание, что на Западе уже не обращают внимание на заявления Киева на удары по гражданской инфраструктуре. По мнению авторов, там уже поняли, как реально используются коммерческие склады.

Трамп о Путине и Зеленском: «Мне придётся сидеть с ними в одной комнате»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому придётся пойти на сделку ради завершения вооружённого конфликта. Также он планирует участвовать в прямых переговорах российского лидера Владимира Путина и украинского диктатора.

Дональд Трамп высказался о переговорах Путина и Зеленского. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

— Зеленский и Путин ненавидят друг друга. Похоже, мне придётся сидеть с ними в одной комнате, потому что они не могут находиться в одной комнате, — сказал хозяин Белого дома.

F-16 ВВС Польши ударил по жилому дому при перехвате дронов

В Польше до сих разбираются с последствиями обнаружения неизвестных дронов над своей территорией. Для их сбивания в воздух был поднят F-16. Оказалось, что именно этот самолёт ударил по жилому дому в деревне Вырыки. Предварительно известно, что ракета, выпущенная истребителем, не взорвалась из-за предохранителей.

Авторы польского издания Myśl Polska выдвинули версию, что БПЛА, которые обнаружили в Польше, были не из России. На это как минимум указывает дальность полёта российских моделей. Они предполагают, что это была «операция под чужим флагом».

— Такая операция не принесла бы России никакой пользы, а, наоборот, подвергла бы её нападкам со стороны западных политиков и осуждению со стороны возмущённой общественности. Зато она приносит пользу Украине, которая на якобы «российской провокации» сколачивает политический капитал, портит и без того плохие польско-российские отношения и пытается втянуть Польшу в конфликт, — говорится в материале.

Поляки напоминают, что БПЛА «Гербера» есть у Украины. Они могли бы запустить по Польше ранее упавшие беспилотники.

Авторы Даниил Черных