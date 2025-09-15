Владимир Путин
15 сентября, 09:28

Минобороны РФ сообщило об освобождении Ольговского в Запорожской области

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные в зоне СВО освободили село Ольговское в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ 15 сентября.

Взять населённый пункт под контроль удалось благодаря наступательным действиям группировки войск «Восток».

В районах населенных пунктов Великомихайловка, Гавриловка, Маломихайловка, Новониколаевка Днепропетровской области и Новоивановка Запорожской области было нанесено поражение формированиям Вооруженных сил Украины, включая две механизированные и одну штурмовую бригаду, а также бригаду Национальной гвардии. В результате боевых действий противник понёс значительные потери: личный состав сократился на 260 военнослужащих, также было уничтожено два танка, одна боевая бронированная машина и десять автомобилей. Кроме того, целиком ликвидированы две станции радиоэлектронной борьбы и один склад с боеприпасами.

