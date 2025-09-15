Минобороны РФ сообщило об освобождении Ольговского в Запорожской области

В районах населенных пунктов Великомихайловка, Гавриловка, Маломихайловка, Новониколаевка Днепропетровской области и Новоивановка Запорожской области было нанесено поражение формированиям Вооруженных сил Украины, включая две механизированные и одну штурмовую бригаду, а также бригаду Национальной гвардии. В результате боевых действий противник понёс значительные потери: личный состав сократился на 260 военнослужащих, также было уничтожено два танка, одна боевая бронированная машина и десять автомобилей. Кроме того, целиком ликвидированы две станции радиоэлектронной борьбы и один склад с боеприпасами.