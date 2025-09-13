Армия России взяла под контроль 12-е село в Днепропетровской области
Обложка © Минобороны РФ
Новониколаевка в Днепропетровской области освобождена от подразделений ВСУ в ходе выполнения задач СВО. Об этом доложило Министерство обороны России 13 сентября.
«В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Восток» освобождён населенный пункт Новониколаевка Днепропетровской области», – отчиталось МО РФ.
Новониколаевка стала двенадцатым населённым пунктом, взятых российскими военными под контроль в Днепропетровской области. 12 сентября ВС РФ объявили об освобождении Новопетровского в Днепропетровской области. А 11 сентября была взята Сосновка.