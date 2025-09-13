Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 сентября, 09:12

Армия России взяла под контроль 12-е село в Днепропетровской области

ВС РФ освободили село Новониколаевка в Днепропетровской области

Обложка © Минобороны РФ

Обложка © Минобороны РФ

Новониколаевка в Днепропетровской области освобождена от подразделений ВСУ в ходе выполнения задач СВО. Об этом доложило Министерство обороны России 13 сентября.

«В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Восток» освобождён населенный пункт Новониколаевка Днепропетровской области», – отчиталось МО РФ.

Армия России продвигается в Днепропетровской области. Освобождён ещё один населённый пункт
Армия России продвигается в Днепропетровской области. Освобождён ещё один населённый пункт

Новониколаевка стала двенадцатым населённым пунктом, взятых российскими военными под контроль в Днепропетровской области. 12 сентября ВС РФ объявили об освобождении Новопетровского в Днепропетровской области. А 11 сентября была взята Сосновка.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar