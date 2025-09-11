Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 сентября, 09:24

Армия России продвигается в Днепропетровской области. Освобождён ещё один населённый пункт

Минобороны сообщило об освобождении Сосновки в Днепропетровской области

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Российские военные освободили населённый пункт Сосновка в зоне специальной военной операции (СВО). Он находится в Днепропетровской области. Об этом 11 сентября сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Взять Сосновку под контроль удалось благодаря активному наступлению группировки войск ВС РФ «Восток».

Наступление Армии России в Днепропетровской области ускорилось, взято ещё одно село
Наступление Армии России в Днепропетровской области ускорилось, взято ещё одно село

Ранее сообщалось, что российские военные освободили населённый пункт Марково в Донецкой Народной Республике (ДНР). Заслуга принадлежит группировке войск ВС РФ «Юг», решительные и активные действия подразделений которого позволили выбить противника из населённого пункта.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar