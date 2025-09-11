Армия России продвигается в Днепропетровской области. Освобождён ещё один населённый пункт
Минобороны сообщило об освобождении Сосновки в Днепропетровской области
Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военные освободили населённый пункт Сосновка в зоне специальной военной операции (СВО). Он находится в Днепропетровской области. Об этом 11 сентября сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
Взять Сосновку под контроль удалось благодаря активному наступлению группировки войск ВС РФ «Восток».
Ранее сообщалось, что российские военные освободили населённый пункт Марково в Донецкой Народной Республике (ДНР). Заслуга принадлежит группировке войск ВС РФ «Юг», решительные и активные действия подразделений которого позволили выбить противника из населённого пункта.