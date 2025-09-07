Наступление Армии России в Днепропетровской области ускорилось, взято ещё одно село

Российские военнослужащие взяли под свой контроль село Хорошее в Днепропетровской области в результате активных наступательных действий. Как рассказали в Минобороны РФ, сейчас в населённом пункте идёт зачистка от оставшихся украинских боевиков, пытающихся укрыться.