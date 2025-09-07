Мессенджер MAX
7 сентября, 09:57

Наступление Армии России в Днепропетровской области ускорилось, взято ещё одно село

Российские войска освободили Хорошее в Днепропетровской области

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Российские военнослужащие взяли под свой контроль село Хорошее в Днепропетровской области в результате активных наступательных действий. Как рассказали в Минобороны РФ, сейчас в населённом пункте идёт зачистка от оставшихся украинских боевиков, пытающихся укрыться.

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате наступательных действий освободили населённый пункт Хорошее Днепропетровской области», — доложили в министерстве.

Ранее сообщалось, что российские военные освободили населённый пункт Марково в Донецкой Народной Республике (ДНР). Заслуга принадлежит группировке войск ВС РФ «Юг», решительные и активные действия подразделений которого позволили выбить противника из населённого пункта.

Татьяна Миссуми
