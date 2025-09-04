Разорвали на куски: Минобороны показало уничтожение лодки с диверсантами ВСУ на Днепре

Разведчики российской группировки войск «Днепр» потопили моторную лодку с диверсионно-разведывательной группой ВСУ, которая пыталась высадиться в островной зоне Днепра. Кадры уничтожения публикует Минобороны РФ.

Украинская диверсионная группа уничтожена при попытке проникновения на Днепре. Видео © Telegram / Минобороны России

«Задача наших военнослужащих — предотвращение попыток переброски диверсионных групп противника. В этот раз в устье Днепра разведчики обнаружили двигающуюся на высокой скорости моторную лодку с диверсионно-разведывательной группой. На перехват ДРГ ВСУ были направлены FPV-дроны», — говорится в сообщении.

Операторы ударных дронов российской бригады разведки находились в постоянной готовности и своевременно обнаружили лодку противника, движущуюся на высокой скорости. В результате скоординированных действий моторная лодка была потоплена, а диверсионно-разведывательная группа — уничтожена. Военнослужащие подчеркнули, что контроль за островной зоной Днепра остаётся строгим, а все попытки проникновения противника быстро пресекаются.