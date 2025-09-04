Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 11:47

Разорвали на куски: Минобороны показало уничтожение лодки с диверсантами ВСУ на Днепре

Минобороны России показало видео уничтожения ДРГ ВСУ в островной зоне Днепра

Разведчики российской группировки войск «Днепр» потопили моторную лодку с диверсионно-разведывательной группой ВСУ, которая пыталась высадиться в островной зоне Днепра. Кадры уничтожения публикует Минобороны РФ.

Украинская диверсионная группа уничтожена при попытке проникновения на Днепре. Видео © Telegram / Минобороны России

«Задача наших военнослужащих — предотвращение попыток переброски диверсионных групп противника. В этот раз в устье Днепра разведчики обнаружили двигающуюся на высокой скорости моторную лодку с диверсионно-разведывательной группой. На перехват ДРГ ВСУ были направлены FPV-дроны», — говорится в сообщении.

Операторы ударных дронов российской бригады разведки находились в постоянной готовности и своевременно обнаружили лодку противника, движущуюся на высокой скорости. В результате скоординированных действий моторная лодка была потоплена, а диверсионно-разведывательная группа — уничтожена. Военнослужащие подчеркнули, что контроль за островной зоной Днепра остаётся строгим, а все попытки проникновения противника быстро пресекаются.

Украинские военные применяют запрещённые Женевской конвенцией самораскрывающиеся пули
Украинские военные применяют запрещённые Женевской конвенцией самораскрывающиеся пули

Ранее сообщалось, что в юго-восточной части Украины продолжается нестабильная обстановка. В городе Днепр произошёл мощный взрыв. В Днепропетровской области сохраняется режим воздушной тревоги, предупреждающий жителей о возможных новых ударах с воздуха. Взрывы также фиксируются в подконтрольном ВСУ городе Херсон.

BannerImage

Обложка © Telegram / Минобороны России

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar