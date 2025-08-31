Мессенджер MAX
31 августа, 07:09

В Днепре и Херсоне после ночных прилётов вновь раздаются мощные взрывы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

В юго-восточной части Украины снова неспокойно — в городе Днепр, ранее известном как Днепропетровск, прогремел очередной мощный взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Сейчас на территории Днепропетровской области сохраняется режим воздушной тревоги, предупреждающей жителей о возможных новых ударах с воздуха. Взрывы раздаются также в подконтрольном ВСУ городе Херсон.

Армия России почти полностью блокировала Купянск и освободила половину города
Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 31 августа Российская армия нанесла массированный удар по военной и портовой инфраструктуре Украины. Больше всего досталось портам в Одесской области. Было повреждено судно под флагом Сан-Томе и Принсипи, перевозившее запчасти для дронов, взрывчатку и оружие.

Владимир Озеров
