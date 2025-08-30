Армия России почти полностью блокировала Купянск и освободила половину города
Обложка © ТАСС / Александр Полегенько
Российские силы практически окружили Купянск в Харьковской области, взяв под контроль примерно половину города. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.
«Соединения и воинские части группировки войск «Запад» практически полностью блокировали город Купянск и освободили около половины его территории», — сказал он.
По словам Герасимова, с марта 2025 года ВС РФ заняли 149 населённых пунктов. В частности, сейчас российские силы освободили почти всю территорию Луганской Народной Республики — 99,7%, осталось отбить менее 60 кв. км. Также освобождено 79% Донецкой Народной Республики.
Кроме того, Герасимов заявил, что командиры в зоне СВО овладели навыками организации и ведения боя. Он также рассказал о масштабной государственной кампании по награждению. В период весенне-летней кампании 2025 года 120,9 тысяч военнослужащих получили государственные награды за мужество, героизм и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач.