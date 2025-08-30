ФСБ и ВС РФ нанесли серию ударов по предприятиям, связанным с производством «Сапсана»

В результате совместных действий ВС России и ФСБ были уничтожены ключевые производства на Украине, связанные с комплексом «Сапсан», включая конструкторское бюро. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов.

«Совместно с ФСБ России в июле — августе нанесена серия массированных и групповых ударов высокоточными средствами поражения по ключевым производствам, задействованным в создании оперативно-тактического комплекса «Сапсан». В результате уничтожены: конструкторские бюро, цеха по производству элементов боевых частей, систем управления и ракетных двигателей», — сказал он.

Кроме того, 28 августа российские войска нанесли удары по предприятиям в Киеве, специализирующимся на производстве комплектующих для оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан» и «Гром-2», а также по авиабазам.