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Регион
Опубликовано 29 августа 2025, 09:26

Семь карающих ударов: Армия России накрыла огненным штормом ключевые объекты ВСУ

Минобороны: ВС РФ за неделю нанесли 7 групповых ударов высокоточным оружием

Обложка © ТАСС / Вадим Савицкий

Обложка © ТАСС / Вадим Савицкий

В период с 23 по 29 августа российские вооружённые силы нанесли семь массированных ударов высокоточным оружием и боевыми дронами по объектам ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. В ведомстве отметили, что в результате были поражены объекты военно-промышленного комплекса и авиабазы Украины.

Среди поражённых целей оказались склады, где хранились ракеты «Сапсан», а также ракетный комплекс «Нептун». Кроме того, было повреждено нефтехранилище, которое снабжало горючим украинские вооружённые формирования.

Также в течение указанной недели, ударам подверглись командные пункты, места производства, хранения и запуска беспилотников дальнего радиуса действия. Пострадали и пункты временного размещения украинских подразделений, националистов и зарубежных наёмников.

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Напомним, 24 августа Минобороны РФ сообщило, что российские войска нанесли удар по складу с украинскими ракетами «Сапсан». Для этого были использованы самолёты, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия.

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Никита Никонов
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