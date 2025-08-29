В период с 23 по 29 августа российские вооружённые силы нанесли семь массированных ударов высокоточным оружием и боевыми дронами по объектам ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. В ведомстве отметили, что в результате были поражены объекты военно-промышленного комплекса и авиабазы Украины.

Среди поражённых целей оказались склады, где хранились ракеты «Сапсан», а также ракетный комплекс «Нептун». Кроме того, было повреждено нефтехранилище, которое снабжало горючим украинские вооружённые формирования.

Также в течение указанной недели, ударам подверглись командные пункты, места производства, хранения и запуска беспилотников дальнего радиуса действия. Пострадали и пункты временного размещения украинских подразделений, националистов и зарубежных наёмников.